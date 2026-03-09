Manfredonia, “Rifiuti abbandonati in casolare abbandonato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia 9 marzo 2026

“Rifiuti abbandonati in casolare abbandonato”

Questa è la realtà, che le Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno trovato durante alcuni controlli, finalizzati per la salvaguardia ambientale, nelle periferie del nostro territorio. Un casolare abbandonato trasformato in discarica, con rifiuti di ogni tipo scaricati illegalmente da chi non ha alcun rispetto per l’ambiente e per la nostra comunità.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato: nella zona di Spiriticchio stiamo registrando un crescente abbandono illecito di rifiuti, spesso anche all’interno di strutture rurali abbandonate.

Queste immagini testimoniano ciò che accade nelle nostre campagne.

È una ferita per il territorio, per il paesaggio e per tutti i cittadini onesti.

Condividiamo queste immagini per far conoscere la situazione e chiedere più rispetto e più controlli.

Il nostro territorio non è una discarica.

#Manfredonia#Ambiente#StopRifiuti#DifendiamoIlTerritorio#Legalità

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane