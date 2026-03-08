Attualità Manfredonia

Manfredonia, come si fa a rompere una panchina di marmo così spessa?

Alessandro Manzella8 Marzo 2026
🛑 Manfredonia 8 marzo 2026
Come si fa a rompere una panchina di marmo così spessa? E soprattutto, perché?

Stamattina sul Lungomare del Sole a Siponto, le Guardie Ambientali Italiane, hanno trovato questa scena vergognosa. Una panchina di marmo spessa oltre 10 cm è stata letteralmente spaccata e il pezzo è stato buttato oltre la ringhiera, finendo tra le sterpaglie verso il mare, come si vede chiaramente nelle foto.

Non si tratta solo di un danno a un arredo urbano, aggiunge Manzella, è un atto di pura inciviltà contro un bene di tutti. Viene spontaneo chiedersi con quale forza e con quale mentalità si possa arrivare a distruggere una panchina di marmo.

Il lungomare è di tutti: cittadini, famiglie, turisti. Chi compie gesti del genere non danneggia il Comune, ma l’intera comunità. Ci si augura, che chi di competenza intervenga per rimuovere il pezzo e ripristinare la panchina, ma soprattutto che episodi del genere non passino più sotto silenzio.

Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane ⤵️

