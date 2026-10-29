Manfredonia, “Discarica di rifiuti ingombranti e speciali – Scalo dei Saraceni”

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🛑 Manfredonia 29 ottobre 2026

“Discarica di rifiuti ingombranti e speciali – Scalo dei Saraceni”.

Nella tarda serata di ieri, durante un servizio di controllo ambientale notturno in agro di Manfredonia, presso il Villaggio Turistico Scalo dei Saraceni, le Guardie Ambientali Italiane, capeggiate dal Responsabile Alessandro Manzella, hanno scoperto tonnellate di rifiuti abbandonati. Come documentato dalle foto in esclusiva delle Guardie, si tratta di una vera montagna di rifiuti: materassi, divani, elettrodomestici, mobili, televisori, plastiche, bottiglie e rifiuti ingombranti e speciali.

L’accumulo, dalle dimensioni e dallo stato di degrado, dimostra che i rifiuti si trovano lì da molto tempo e non vengono rimossi. Uno scenario inquietante e inaccettabile sia dal punto di vista ambientale che civile, a pochi passi da abitazioni e in un’area a forte vocazione turistica.

La presenza di RAEE, commenta Manzella, (televisori, frigoriferi) e di ingombranti abbandonati costituisce un grave rischio per il suolo, per le falde e per la salute pubblica, oltre ad essere un reato punito dall’art. 192 del /D.Lgs 152/2006. Le Guardie Ambientali Italiane hanno provveduto a documentare, geolocalizzare e segnalare il tutto alle autorità competenti per gli accertamenti del caso e per la NECESSARIA opera di BONIFICA e RIMOZIONE.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane