Manfredonia, Riviera Sud: muri che cadono, memoria che scompare

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🛑 Manfredonia 19 maggio 2026

Riviera Sud: muri che cadono, memoria che scompare.

Questo rudere, “Casale Scialara è l’unico casale storico di una certa dimensione che si trova esattamente tra Lido Tellina a nord e Lido La Bussola a sud” un tempo parte della storia agricola del nostro territorio, oggi si sta lentamente sbriciolando sotto l’azione del tempo, della salsedine, del vento e dell’abbandono.

MOLTI PENSANO CHE TUTTO CIÒ SIA “NORMALE ”, MA IL PROBLEMA NON È SOLO IL DEGRADO NATURALE: È IL SILENZIO VERSO LA PERDITA DELLA MEMORIA DEL PAESAGGIO RURALE CHE HA COSTRUITO L’IDENTITÀ DELLA NOSTRA TERRA.



Le antiche strutture costiere del Tavoliere e della fascia umida sipontina sono esposte ogni giorno: all’erosione atmosferica, alle infiltrazioni,

alla vegetazione invasiva, agli eventi climatici sempre più intensi.

Come responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, credo che tutelare l’ambiente significhi anche raccontare ciò che sta scomparendo, affinché le nuove generazioni comprendano il valore del territorio prima che sia troppo tardi.

Non tutto può essere salvato, ma tutto dovrebbe essere conosciuto, documentato e rispettato.

La tutela ambientale, aggiunge Manzella, inizia dalla consapevolezza.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane