Manfredonia, una ferita nel cuore della nostra Montagna

Manfredonia 3 Dicembre 2025

Una ferita nel cuore della nostra Montagna.

Stamattina, lungo la SP 57 al km 4.500 circa, le Guardie Ambientali Italiane, coordinate da Alessandro Manzella, hanno scoperto l’ennesimo abbandono di rifiuti, nascosti tra la vegetazione in piena area protetta del Parco Nazionale del Gargano.

Ogni volta è un colpo al cuore.

Ogni volta è uno sfregio al nostro territorio.

È triste, è mortificante… aggiunge Manzella, ma ancora più grave sarebbe restare in silenzio.

Per questo denunciamo, ancora e sempre. Perché, chi dovrebbe intervenire non può continuare a guardare altrove.

“Questi abbandoni, se non rimossi in tempo, diventano ricettacoli di altri rifiuti. E così, un angolo di natura si trasforma in una discarica.

Difendere l’ambiente non è un gesto isolato, è un atto d’amore.

CHIEDIAMO INTERVENTI IMMEDIATI”.

Ai cittadini diciamo: aprite gli occhi, non voltatevi dall’altra parte.

Denunciate, documentate, fate rete. La montagna, è di tutti e solo insieme possiamo proteggerla.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane