Manfredonia, pane e panini per i volatili in Villa. Manzella: “Serio problema igienico-sanitario”

Manfredonia 28 novembre 2025

Villa Comunale di Manfredonia: tra le aiuole e sotto statue, vengono lasciati pezzi di pane e panini, per sfamare i numerosi colombi e tortore presenti nella zona. Una pratica che, seppur mossa da un apparente “buon cuore”, è in realtà profondamente sbagliata e illegale.

Chi compie questi gesti forse non sa che alimentare SELVATICI in ambito URBANO è VIETATO e comporta gravi conseguenze: la popolazione dei colombi è in costante aumento, trasformandosi in un serio problema igienico-sanitario. Deiezioni ovunque, degrado, rischio di trasmissione di malattie e danni al patrimonio architettonico e ambientale.

Chi ama davvero gli animali e rispetta il bene pubblico, non agisce con leggerezza, né contribuisce a uno SQUILIBRIO AMBIENTALE.

È ora che le autorità intervengano con controlli e divieti chiari, affinché questo scempio quotidiano finisca.

Fare del bene… non è mai un gesto a caso.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane