Manfredonia, “L’ambiente non è una discarica”

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🛑 Manfredonia 31 luglio 2026

“L’ambiente non è una discarica: ogni dettaglio può essere importante”

Durante un’attività di monitoraggio del territorio, le Guardie Ambientali Italiane, si sono trovate di fronte all’ennesimo scenario di degrado ambientale: rifiuti di ogni genere abbandonati, in località Spiriticchio, senza alcun rispetto per il territorio e per la salute pubblica.

Tra i materiali presenti, commenta Manzella, è stato rinvenuto anche un paraurti con una targa ancora applicata. Saranno le autorità competenti a svolgere tutti gli accertamenti necessari per verificare eventuali responsabilità.

Ogni rifiuto abbandonato rappresenta un danno per l’ambiente, per il paesaggio e per tutta la collettività. Contrastare questi fenomeni significa vigilare, segnalare e sensibilizzare, perché la tutela del territorio è un dovere di tutti.

Oltre al degrado ambientale, esiste il concreto rischio che questi rifiuti vengano incendiati dolosamente, provocando gravi danni all’ecosistema, inquinamento dell’aria e del suolo e mettendo a rischio la salute dei cittadini. Prevenire, conclude Manzella, significa vigilare, denunciare e intervenire prima che sia troppo tardi.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane