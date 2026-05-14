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Manfredonia, il video del cane che rimuove i mastelli per le strade

Manfredonia 14 maggio 2026

“Un cane rimuove mastelli per le strade”

Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella, segnala un grave problema che sta interessando le zone di via San Salvatore e via Orto Sdanga.

Durante la notte e nelle prime ore del mattino, un cane di grossa taglia preleva i mastelli dei rifiuti lasciati davanti a porte e portoni delle abitazioni. Inizialmente si pensava a qualche bravata, ma è stato accertato che si tratta dell’animale, probabilmente alla ricerca di cibo.

I mastelli vengono trascinati e successivamente abbandonati nei pressi del campetto Scaloria, in via Orto Sdanga, con i rifiuti sparsi nell’area, causando degrado, cattivi odori e notevoli disagi ai residenti, ormai esasperati dalla situazione.

Si chiede un tempestivo intervento degli enti competenti affinché venga affrontato il problema, sia sotto l’aspetto del decoro urbano sia della gestione del randagismo sul territorio.

Invito cittadini e residenti a collaborare e a segnalare eventuali episodi analoghi.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane