“Osservazione ambientale: stress idrico sui rovi”
Gargano 6 settembre 2026
“Osservazione ambientale: Stress idrico sui Rovi”.
Durante il servizio di perlustrazione in territorio boschivo, questa mattina, le Guardie Ambientali Italiane, hanno documentato un evidente fenomeno di stress idrico su Rubus ulmifolius (rovo comune). Come visibile in foto, i frutti presentano disseccamento e mancata maturazione, con mummificazione delle drupeole.
Fenomeno, commenta Manzella, causato dalla prolungata assenza di precipitazioni e dalle alte temperature che stanno interessando il territorio del Gargano.
La pianta, per meccanismo di autodifesa, interrompe l’apporto di linfa ai frutti per preservare gli organi vitali.
Un bio-indicatore chiaro di sofferenza idrica dell’ecosistema boschivo.
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Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane