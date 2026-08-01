Manfredonia, primi segnali di sofferenza nel canale di Siponto per il caldo

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🛑 Manfredonia 1 agosto 2026

Attenzione Siponto: primi segnali di sofferenza nel canale per il caldo.

Nel tardo pomeriggio, la Guardia Ambientale Italiana Fabio Penza, nel Canale di Siponto ha riscontrato la presenza di alcuni pesci morti a galla tra le canne. In realtà cosa sta succedendo? Con le temperature molto alte di questi giorni si verifica un fenomeno chiamato ipossia da caldo. L’acqua calda trattiene meno ossigeno disciolto. Nei canali bassi, con poco ricambio e tanto sole, di notte l’ossigeno cala ulteriormente perché alghe e batteri sul fondo lo consumano per degradare la materia organica.

Il risultato: i pesci più sensibili vanno in sofferenza e muoiono.

Al momento, commenta Manzella, si tratta di pochi esemplari e non di una moria estesa.

È però un chiaro segnale che il canale sta soffrendo per lo stress termico.

Bisogna monitorare. Non ci sono al momento odori forti o schiuma anomala. È una situazione da tenere sotto osservazione nelle prossime giornate di caldo. Continuiamo a presidiare il territorio. Anche un piccolo segnale come questo ci aiuta a prevenire problemi più grandi, conclude Manzella.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane