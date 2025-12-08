[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Da dove proviene la monnezza della stazione Manfredonia Ovest?”

Stamattina le Guardie Ambientali Italiane, durante un sopralluogo, hanno rilevato una situazione anomala presso la stazione ferroviaria “Manfredonia Ovest”. Una stazione praticamente inattiva per gran parte dell’anno, ma che inspiegabilmente produce rifiuti come se fosse in piena attività. La vera domanda è: da dove proviene tutta quella monnezza ?

E perché nessuno si preoccupa di rimuoverla, nemmeno quando invade anche i binari ?

È doveroso denunciare pubblicamente questa vergogna, affinché chi di competenza intervenga al più presto per ripulire l’area e vigilare affinché non si trasformi in una discarica permanente.

Una stazione, aggiunge Manzella, anche se poco utilizzata, è un biglietto da visita per il territorio. E questo biglietto, oggi, è solo sporcizia e incuria.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane