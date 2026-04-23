Manfredonia, erba alta sulla SP58: “Pericolo grave”
Manfredonia, erba alta sulla SP58: “Pericolo grave”
Manfredonia 23 aprile 2026
Pericolo grave – SP 58 (dal km 11 al km 13)
La situazione lungo la Strada Provinciale 58, in direzione San Giovanni Rotondo, è ormai inaccettabile e pericolosissima.
L’erba alta nella cunetta ha completamente compromesso la visibilità per chi deve immettersi sulla provinciale da abitazioni o attività.
Oggi uscire su questa strada è come giocare alla roulette russa: le auto in transito si vedono solo all’ultimo secondo, quando ormai è troppo tardi per reagire in sicurezza.
Anche le Guardie Ambientali Italiane sono intervenute per segnalare questa situazione critica, che richiede un’azione immediata.
Si chiede con urgenza alla Provincia, ente proprietario della strada, di provvedere al taglio della vegetazione e alla messa in sicurezza del tratto, prima che si verifichi un incidente grave o irreparabile.
Le immagini parlano da sole.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane