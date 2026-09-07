Manfredonia, non è solo una questione di rifiuti

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Manfredonia 7 settembre 2026

“Non è solo una questione di rifiuti…”

Questa mattina, in Corso Manfredi, all’altezza del Monumento, tra i sacchi dell’immondizia, il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella, ha notato un cartone che, per qualche motivo, l’ha insospettito.

Nell’aprirlo si è trovato davanti a qualcosa che ha fatto riflettere: circa 5/6 kg di torrone, ancora lì, poche ore dopo che l’ultima bancarella della festa patronale aveva lasciato il posto. E allora, commenta Manzella: mi sono posto una domanda, molto semplice: era davvero necessario buttarlo? Non voglio soffermarmi sulla questione dei rifiuti, né cercare colpevoli. Quello che mi colpisce è un’altra cosa: lo spreco di un alimento che avrebbe potuto ancora essere consumato. In un momento in cui tante persone fanno fatica persino a mettere insieme un pasto, vedere diversi chili di un prodotto alimentare finire tra i sacchi della spazzatura lascia sicuramente un po’ di amarezza.

Manzella conclude: non sarebbe stato possibile, a fine festa, donarlo a qualcuno, a un’associazione, a una realtà che si occupa di persone in difficoltà, oppure semplicemente trovare un modo per farlo arrivare a chi avrebbe potuto apprezzarlo?

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane