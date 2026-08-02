Manfredonia, “Una strada aperta al traffico… ma riservata ai mezzi autorizzati?”
🛑 Manfredonia 2 agosto 2026
“Una strada aperta al traffico… ma riservata ai mezzi autorizzati?”
Come Guardie Ambientali Italiane, siamo quotidianamente sul territorio e osserviamo ciò che spesso sfugge agli occhi di molti. Percorrendo la strada che collega le Vie, Orto Sdanga e Tenente Rosa, abbiamo notato una situazione che merita un chiarimento da parte dell’ente competente.
Su una strada, aperta normalmente al traffico e percorsa da numerosi veicoli, è installata una segnaletica che riporta la dicitura: “Strada di servizio – transito consentito solo a mezzi autorizzati”.
Una domanda nasce spontanea: se il transito è realmente riservato ai soli mezzi autorizzati, perché la strada è aperta alla normale circolazione?
La segnaletica stradale, commenta Manzella, ha un compito fondamentale: informare in modo chiaro gli utenti della strada e garantire sicurezza. Quando il messaggio non è immediatamente comprensibile, possono nascere dubbi e incertezze che sarebbe opportuno evitare.
Per questo rivolgiamo un invito rispettoso alle autorità competenti, affinché verifichi la situazione e, se necessario, provveda a chiarire o aggiornare la segnaletica presente.
La sicurezza stradale passa anche da dettagli come questi. Una segnaletica chiara non è solo un obbligo previsto dalla normativa: è un dovere verso tutti i cittadini, conclude Manzella.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane ⤵️