Foresta Umbra Auto in panne in Foresta Umbra tra pioggia, vento e freddo

"Ha pigiato il pulsante SOS satellitare dell'assicurazione all'infinito. Nessuno ha risposto. Ho risposto io. Un'auto in panne in curva. Dentro, oltre agli altri occupanti, una bambina con disabilità"

Domenica 22 novembre, ore 12.00.

Foresta Umbra. Pioggia, vento e freddo.

Ha pigiato il pulsante SOS satellitare dell'assicurazione all'infinito. Nessuno ha risposto. Ho risposto io. Un'auto in panne in curva. Dentro, oltre agli altri occupanti, una bambina con disabilità.





Il pulsante dell'assicurazione "SOS SATELLITARE" premuto all'infinito, e il silenzio. Nulla di fatto. Il proprietario si sposta a piedi, riesce miracolosamente a chiamarmi. La telefonata esce a tratti e metallica, ma si sentiva la paura. Sono partito immediatamente. Perché lì non era più un soccorso stradale. Era umanità.



Recupero effettuato in tempo breve. Veicolo e occupanti, li ho portati al sicuro a Manfredonia. Quando sono arrivati a casa, hanno tirato un sospiro di sollievo. Io ho tirato un sospiro di sollievo con loro. Questo lavoro a volte non è trainare auto. È arrivare dove gli altri non arrivano. È esserci quando nessuno c'è.



Alessandro Manzella.