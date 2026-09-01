Manfredonia, Manzella: “Villa Rosa, la demolizione continua”

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🛑 Manfredonia 1 settembre 2026

Villa Rosa: la demolizione continua… lentamente, ma continua!

Lo diciamo da anni, replica il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella. Abbiamo segnalato e documentato più volte la situazione di Villa Rosa. Eppure, ancora oggi, torniamo a constatare che qualcosa continua a distruggersi.

Questa mattina siamo nuovamente intervenuti per un controllo e ciò che abbiamo trovato è davanti agli occhi di tutti: muri abbattuti, mattonelle divelte, ambienti devastati e segni evidenti di nuove intrusioni. Le numerose bombolette spray presenti testimoniano inoltre che l’area continua a essere frequentata e vandalizzata. Queste non sono immagini del passato. È ciò che abbiamo trovato oggi.

La sensazione è quella di assistere a una demolizione lenta e inesorabile: un pezzo alla volta, una mattonella alla volta, un muro alla volta. E allora ci chiediamo: DOBBIAMO DAVVERO ASPETTARE CHE DI VILLA ROSA NON RIMANGA PIÙ NULLA? Quanto ancora dovremo aspettare prima di intervenire concretamente? Perché quando un patrimonio viene lasciato andare, il degrado non si ferma da solo. Avanza.

Villa Rosa merita di essere salvata prima che sia troppo tardi, conclude Manzella.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane