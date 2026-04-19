Manfredonia, Viale Padre Pio: “Lavori in corso o eterni?”

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🛑 Manfredonia 19 aprile 2026

🚧 VIALE PADRE PIO: “LAVORI IN CORSO”… O FORSE ETERNI?

👉Uno scavo su viale Padre Pio, avviato indicativamente intorno al 22/23 marzo, che da quasi un mese sta creando non pochi disagi alla circolazione stradale.

Comprendendo che possano esserci state difficoltà tecniche, è però evidente come i tempi si stiano prolungando oltre il ragionevole, con ripercussioni su cittadini, residenti e automobilisti. La domanda è semplice:

👉 quando verranno completati questi lavori? Perché, ad oggi, più che “lavori in corso” sembra di trovarsi davanti a un lavoro eterno (RIP… si spera di no!).

Confido, come sempre, nell’attenzione delle istituzioni competenti e in un rapido intervento per il ripristino della normale viabilità. ⤵️