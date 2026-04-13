Manfredonia, “Degrado ambientale lungo tutta la Riviera sud, è ormai evidente e documentata”

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 12 aprile 2026

“Degrado ambientale lungo tutta la Riviera sud, è ormai evidente e documentata”

Questa non è più semplice incuria. È abbandono. Le immagini raccolte oggi dalle Guardie Ambientali Italiane parlano chiaro: chilometri di costa ridotti a una distesa di rifiuti spiaggiati, tra accumuli di posidonia, rami e materiali di ogni genere lasciati senza alcuna gestione.

In queste condizioni, la spiaggia è di fatto inutilizzabile.

E mentre la stagione estiva è alle porte, non si registra alcun intervento concreto da parte del Comune.

È BENE CHIARIRLO: ANCHE I RESIDUI NATURALI, SE NON GESTITI, DIVENTANO UN PROBLEMA AMBIENTALE E SANITARIO.

Il ripristino del litorale NON è facoltativo, ma un dovere preciso degli enti competenti.

Quello che sta accadendo sulla riviera sud di Manfredonia è un danno:

per l’ambiente, per l’immagine del territorio, per cittadini e operatori turistici. Non è accettabile che si arrivi ogni anno a questo punto senza prevenzione né programmazione.

Non è necessario aggiunge Manzella, arrivare a informare la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di FOGGIA: è auspicabile un’azione ordinaria, concreta e immediata da parte delle ISTITUZIONI LOCALI.

#Manfredonia #EmergenzaAmbientale #Vergogna #TutelaDelTerritorio

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane