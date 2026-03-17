Manfredonia

Manfredonia, rinvenuta carcassa di delfino

Alessandro Manzella17 Marzo 2026
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Manfredonia, rinvenuta carcassa di delfino

Rinvenimento carcassa di delfino

Nella giornata odierna, le Guardie Ambientali Italiane hanno rinvenuto la carcassa di un delfino, lunga circa due metri, sulla spiaggia nei pressi dell’ex Lido Taumante, in direzione della foce del Candelaro.

È probabile che le forti mareggiate degli ultimi giorni abbiano causato il trasporto dell’animale fino a riva.

Le autorità competenti sono state prontamente allertate, fornendo tutte le informazioni necessarie, inclusa la posizione esatta del ritrovamento.

Si invita, qualcuno che dovesse trovarsi in zona, di mantenere le distanze e a non avvicinarsi alla carcassa.

“Continuiamo a monitorare la situazione”.

Alessandro Manzella 

Resp.le Guardie Ambientali Italiane 

Alessandro Manzella17 Marzo 2026
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