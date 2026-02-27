Manfredonia, ludopatia: non fa rumore, non lascia lividi, ma svuota portafogli, famiglie e dignità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia 27 febbraio 2026

Ludopatia: non fa rumore, non lascia lividi, ma svuota portafogli, famiglie e dignità.

Stamattina, il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella vicino la Chiesa del Carmine, ho trovato nel cestino dei rifiuti, due gratta e vinci da 20 euro.

40 euro buttati via. (80 mila lire, per chi ancora ricorda quanto pesavano).

Qualcuno penserà: “Sono solo due biglietti”. Invece è il segno di una malattia invisibile: la ludopatia.

Una dipendenza silenziosa che non si vede in faccia, ma che entra nelle case, nei bilanci familiari, nelle fragilità quotidiane. Non è solo una questione economica. È una questione sociale.

Non possiamo continuare a far finta che sia solo un gioco. Non possiamo accettare che l’azzardo sia ovunque, mentre il supporto per chi cade è spesso insufficiente o poco conosciuto.

Serve più prevenzione.

Serve più informazione.

Serve più presenza sul territorio.

Alle ISTITUZIONI, chiedo maggiore attenzione, campagne di sensibilizzazione concrete e servizi di supporto accessibili e visibili.

Alla COMUNITÀ, chiedo di non giudicare, ma di essere attenta, di parlare, di non voltarsi dall’altra parte.

Perché dietro un gratta e vinci buttato c’è una storia che non conosciamo.

E forse è proprio lì che dovremmo iniziare a guardare.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane