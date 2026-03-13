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Manfredonia: “Citta con strade come mulattiere”

Durante un sopralluogo delle Guardie Ambientali Italiane, lungo Viale Caravaggio, è stato riscontrato un grave stato di degrado del manto stradale. Nel tratto che scende verso il parcheggio sottostante, in prossimità del collegamento con Viale Aldo Moro, la strada presenta rialzi anomali, buche profonde e dossi pericolosi, tali da rappresentare un serio rischio per automobilisti, motociclisti e pedoni.

Particolarmente critica risulta la zona delle strisce pedonali, che dovrebbero garantire l’attraversamento in sicurezza per raggiungere la Parrocchia San Carlo Borromeo.

In queste condizioni, attraversare diventa estremamente pericoloso.

È inaccettabile che intere aree della città vengano trattate come zone di “serie B”, lasciate nel totale abbandono e senza gli interventi di manutenzione necessari.

Manzella, chiede alle autorità competenti un intervento urgente di verifica e ripristino del manto stradale, prima che questa situazione possa causare incidenti o danni alle persone.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane