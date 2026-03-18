Attualità Manfredonia

Manfredonia, recuperati i pontoni arenati sulla spiaggia Castello

Alessandro Manzella18 Marzo 2026
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🟢 Manfredonia 18 marzo 2026
“Recuperati i pontoni arenati sulla spiaggia Castello”.

Questa mattina sono stati finalmente liberati dall’arenamento sulla battigia i pontoni metallici comparsi nei giorni scorsi sulla spiaggia Castello.
Si tratta di strutture galleggianti in acciaio, comunemente utilizzate nei cantieri marittimi e per il trasporto di materiali pesanti, probabilmente collegate a operazioni in corso in qualche area portuale vicina.

I grandi cassoni, aggiunge Manzella erano arrivati sulla riva durante una forte mareggiata, rimanendo incagliati sulla sabbia e attirando subito l’attenzione e la curiosità di passanti e residenti. Nelle prime ore del loro ritrovamento, qualcuno aveva persino ipotizzato si trattasse di rifiuti trasportati dal mare.

L’intervento di recupero ha riportato la situazione alla normalità, chiarendo l’origine delle strutture e mettendo fine alle tante supposizioni.

Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane

Alessandro Manzella18 Marzo 2026
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