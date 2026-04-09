A Manfredonia la mostra fotografica Triduum Sacrum

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Manfredonia 9 aprile 2026

“Mostra fotografica Triduum Sacrum”

Si è svolta e prosegue con grande partecipazione la mostra fotografica “TRIDUUM SACRUM-I riti della Settimana Santa in Puglia”, allestita presso il locale adiacente alla Chiesa Stella e visitabile fino a sabato 11 aprile.

Un’occasione unica per immergersi in un percorso ricco di emozioni e suggestioni, capace di raccontare, attraverso circa 80 scatti, le tradizioni di fede e le usanze ancora vive nella nostra terra. Numerose le presenze registrate, tra cui anche turisti giunti in città appositamente per l’evento, a testimonianza dell’interesse e del valore culturale dell’iniziativa.

Il messaggio della mostra è chiaro e profondo: custodire e tramandare la memoria dei riti e delle espressioni di culto che appartengono alla nostra identità.

Tra i promotori della mostra, anche la Guardia Ambientale Italiana, con la partecipazione di Francesco Falcone.

Non perdete l’opportunità di vivere questa esperienza intensa e condividere emozioni autentiche.

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Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane