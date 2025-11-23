Manfredonia, sotto i ponti l’inciviltà che fa paura

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 22 novembre 2025

Sotto i ponti, l’inciviltà che fa paura !!

Si cammina sopra i ponti, raramente si guarda sotto. Ma quando lo fai, a volte scopri l’amara verità: rifiuti abbandonati, dove dovrebbe esserci solo natura. Le Guardie Ambientali Italiane, percorrendo la SP.60, hanno deciso di scendere sotto il ponte sul torrente Candelaro. Quello che hanno trovato è vergognoso: nel letto del torrente, rifiuti abbandonati illecitamente, area fluviale, che dev’essere tutelata e mantenuta libera da ogni forma di degrado.

“Forse per molti è “solo spazzatura”, ma in caso di piena, quei rifiuti possono ostruire, distruggere, arrivare fino al mare, contaminando tutto”.

Sotto quel ponte, aggiunge Manzella non ci sono solo rifiuti.

C’è il segno dell’inciviltà che fa male. Che fa paura.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane