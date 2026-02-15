Monte Sant'Angelo

Rifiuti abbandonati a Monte Sant’Angelo

Alessandro Manzella15 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Monte Sant’Angelo 14 febbraio 2026

“Ancora rifiuti abbandonati sul nostro territorio”.

👇 Nel tardo pomeriggio, le Guardie Ambientali Italiane, guidate dal responsabile Alessandro Manzella, durante i consueti controlli e monitoraggi per la salvaguardia ambientale, hanno riscontrato l’ennesimo abbandono illecito di rifiuti.

👉 La segnalazione riguarda la stradina che conduce allo Studentato Padre Cappuccini, alle spalle del Centro Commerciale Gargano, in agro di Monte Sant’Angelo.

Sono stati trovati rifiuti di ogni genere abbandonati lungo la carreggiata.

Una situazione inaccettabile che richiede un intervento urgente di rimozione, per evitare che l’area diventi un ricettacolo di altri rifiuti, trasformandosi in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Il territorio, aggiunge Manzella, va controllato con costanza, così come devono essere monitorate altre zone sensibili. Senza controlli e interventi tempestivi, la tutela dell’ambiente perde di significato. Chiediamo attenzione, responsabilità e azioni concrete.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane

Alessandro Manzella15 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©