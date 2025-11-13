Manfredonia, roghi di rifiuti anche in luoghi pubblici

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia 13 novembre 2025 Roghi di rifiuti anche in luoghi pubblici

Un episodio grave e sconcertante.

Attirati da una densa colonna di fumo nero, le Guardie Ambientali Italiane si sono prontamente dirette sul posto, scoprendo che all’interno del mercato ortofrutticolo all’ingrosso di viale Padre Pio erano in corso roghi di cassette in plastica e legno.

Un atto gravissimo, che avviene in un luogo pubblico, frequentato da operatori e cittadini, e che dimostra quanto l’inciviltà possa annidarsi anche dove meno te lo aspetti.

Bruciare rifiuti, aggiunge Manzella, specialmente plastica, non è solo un illecito ambientale, ma un attacco diretto alla salute di tutti.

Chiediamo alle autorità competenti di intervenire con urgenza e con fermezza. L’ambiente e la salute pubblica non possono più aspettare.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane