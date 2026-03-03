Manfredonia

Manfredonia, isola ecologica improvvisata davanti ad una proprietà privata

Alessandro Manzella3 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia 3 marzo 2026

“Se è difficile prevenire, quantomeno impariamo a curare”.

Questa mattina, le Guardie Ambientali Italiane, lungo via de Florio, all’altezza dello svincolo che immette sulla strada statale 89 in direzione Foggia, in un’area di accesso davanti a una proprietà privata, hanno notato sacchetti di immondizia e altri rifiuti abbandonati illegalmente.

La situazione, è tale che il luogo sembra ormai un’isola ecologica… con la differenza che non lo è.

Quando verrà rimossa tutta quella monnezza? È importante intervenire al più presto, per evitare che quel punto venga definitivamente scambiato per una discarica a cielo aperto e continui ad attirare altri abbandoni.

Si confida in un intervento rapido, aggiunge Manzella, per il bene e il decoro della nostra comunità.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane

Alessandro Manzella3 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©