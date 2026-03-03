Manfredonia, isola ecologica improvvisata davanti ad una proprietà privata
Manfredonia 3 marzo 2026
“Se è difficile prevenire, quantomeno impariamo a curare”.
Questa mattina, le Guardie Ambientali Italiane, lungo via de Florio, all’altezza dello svincolo che immette sulla strada statale 89 in direzione Foggia, in un’area di accesso davanti a una proprietà privata, hanno notato sacchetti di immondizia e altri rifiuti abbandonati illegalmente.
La situazione, è tale che il luogo sembra ormai un’isola ecologica… con la differenza che non lo è.
Quando verrà rimossa tutta quella monnezza? È importante intervenire al più presto, per evitare che quel punto venga definitivamente scambiato per una discarica a cielo aperto e continui ad attirare altri abbandoni.
Si confida in un intervento rapido, aggiunge Manzella, per il bene e il decoro della nostra comunità.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane