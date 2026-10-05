Manfredonia, discarica abusiva nel Vallone Pulsano

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🛑 Manfredonia 5 ottobre 2026

Vallone Pulsano: scoperta discarica abusiva con eternit e rifiuti bruciati.

Questa mattina, durante un servizio di controllo del territorio, le Guardie Ambientali Italiane, capeggiate dal Responsabile Alessandro Manzella, hanno scoperto e documentato una grave situazione di degrado ambientale in località Vallone Pulsano. Sul posto, quella che dovrebbe essere campagna e natura, si è trasformata in una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. Tra i rifiuti abbandonati e successivamente dati alle fiamme, pratica illegale che sprigiona fumi altamente tossici, sono stati rinvenuti: Rifiuti ingombranti e RAEE (elettrodomestici, plastiche, vetro, fusti metallici) Rifiuti domestici di ogni genere



Circa una tonnellata di lastre di ETERNIT (amianto), rifiuto speciale altamente pericoloso e cancerogeno, abbandonato illecitamente. Da quanto emerso sul posto, appare evidente come ognuno si sia di fatto ritagliato una propria area per smaltire illegalmente i rifiuti per poi bruciarli, un modus operandi purtroppo ormai consolidato soprattutto nelle zone periferiche.

Manzella commenta: “Ciò che preoccupa di più, è la normalizzazione di questo comportamento. Se un giorno dovesse tornare davvero la legalità e il rispetto per il territorio, sarà durissima sradicare questo modo di agire che è diventato quasi abitudine. Qui non si tratta di inciviltà, ma di veri reati ambientali”. L’abbandono e il rogo di rifiuti, in particolare di amianto, costituisce un grave reato ambientale che mette a rischio la salute di tutti, inquina aria, suolo e falde acquifere.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane