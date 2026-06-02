Monte Sant’Angelo, “Divieti ignorati, sicurezza compromessa”

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🛑 Monte Sant’Angelo 2 giugno 2026

“Divieti ignorati, sicurezza compromessa”

Nella tarda mattinata, durante i controlli sul territorio, giunti nella stradina che conduce alle spalle dell’ex Enichem, nell’agro di Monte Sant’Angelo, le Guardie Ambientali hanno constatato che la rete metallica del cantiere ENI REWIND S.p.A. era stata completamente divelta per consentire il passaggio degli autoveicoli diretti al mare.

Si vuole ricordare a chi ha pensato di rimuovere quella barriera che non si tratta di un gesto innocuo né legale: quell’area è ancora un cantiere attivo, con divieti ben visibili e misure di sicurezza necessarie a tutela di tutti. Forzare un accesso chiuso significa esporsi a rischi seri e violare norme precise.

La Polizia Locale di Monte Sant’Angelo è stata prontamente informata della situazione e interverrà a breve per gli accertamenti del caso.

Il rispetto delle regole e della sicurezza, commenta Manzella, deve venire prima di tutto.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane