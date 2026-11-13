Inchiostro di Puglia presenta la seconda edizione de “La Corriera di Natale”

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Manca un mese e mezzo a Natale e per i pugliesi fuorisede che vogliono tornare a casa per le feste, i biglietti per “scendere” sono già quasi introvabili — e quei pochi rimasti hanno prezzi proibitivi.

Avendo vissuto sulla nostra pelle questa condizione e la frustrazione di fare i conti con questa realtà, ci siamo ripromessi che, appena ne avessimo avuto la possibilità, avremmo fatto qualcosa di concreto per aiutare altri ragazzi come noi a trascorrere il Natale in famiglia.

«Se mai qualcuno capirà, sarà senz’altro un altro come me» cantava Rino Gaetano in una sua celebre canzone sul Sud. E teneva ragione: certe sensazioni non puoi spiegarle a chi non le ha mai vissute.

Così l’anno scorso è nata La Corriera di Natale, un’iniziativa di Inchiostro di Puglia resa possibile dal supporto di alcuni sponsor. Il 21 dicembre ‘25 è partita da Milano una corriera SITA che ha riportato a casa (a Noci, BA) 50 ragazzi, senza far spendere loro manco un centesimo.

Abbiamo capito subito che dietro a un evento del genere c’è un lavoro immenso — bisogna sbattersi un casino — ma che le soddisfazioni ripagano tutto: vedere le famiglie riabbracciarsi all’arrivo della Corriera racchiude il senso vero di ciò che abbiamo costruito in questi anni.

Così quest’anno ci risiamo con La Corriera di Natale 2!

Raddoppiamo gli sforzi: due pullman invece di uno (quindi il doppio dei passeggeri) e nuove fermate, con l’aggiunta della salita a Bologna e della discesa a Foggia. Certo, resta una goccia nel mare, ma nel nostro piccolo (piccolissimo) proveremo — “se la Madonn n’accumbagnj” — a fare ogni anno qualcosa in più.

Grazie assai a chi ci ha creduto e continua a sostenere l’iniziativa: in primis al consorzio Cotrap e a SITA sud e poi a due sponsor storici del nostro progetto, Latte Silac (che ha reso possibile la Fermata di Foggia) e Dulciar (che accoglierà tutti in una grande festa all’arrivo a Noci).

Fatti i dovuti ringraziamenti, arriviamo all’annuncio

Se volete salire a bordo anche voi su LA Corriera di Natale ‘26, le iscrizioni sono aperte!

Vi basta registrarvi su www.lacorrieradinatale.it entro il 6 dicembre 2026.

Entro il 9 dicembre 2026 invece comunicheremo la lista dei passeggeri. Perché, ovviamente, se le iscrizioni saranno tante non riusciremo ad accontentare tutti

Per mo questo è. Sperando di riuscire a fare sempre di più!