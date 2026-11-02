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La scomparsa di Valentina Filannino: il cordoglio dell’Università di Foggia.

Foggia, 2 novembre 2026. Il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, esprime, a nome personale e dell’intera Comunità accademica, profondo cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Valentina Filannino, laureata del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria presso il Dipartimento di Studi Umanistici.

“La notizia della tragica scomparsa di Valentina ci addolora profondamente. Aveva condiviso con noi anni di studio e di impegno, fino alla laurea: pensare che il suo cammino si sia interrotto così presto, a soli 35 anni, è difficile da accettare. In queste ore il pensiero va a lei e a quanti oggi ne sentono la mancanza. Alla sua famiglia, agli amici e a chi le ha voluto bene desidero far arrivare, anche a nome dell’intera Comunità accademica, un abbraccio affettuoso e la nostra vicinanza”, dichiara il Rettore Lo Muzio.

Alle parole di cordoglio del Rettore si unisce la Direttrice del Dipartimento di Studi umanistici, prof.ssa Barbara De Serio: “Ci sono notizie che interrompono la quotidianità di un Ateneo e ci riportano al senso più profondo della vita. La scomparsa improvvisa di Valentina è una di queste. Valentina si era laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione con me. Ricordo molto bene il suo percorso di studio, la fatica nel tenere insieme tanti impegni per raggiungere il suo più grande obiettivo, che l’ha portata a laurearsi con grande caparbietà e senza perdersi d’animo, anche nei momenti più difficili. Si è poi iscritta al Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria, un sogno perseguito con impegno e passione. Aveva scelto un percorso che mette al centro i bambini e il loro processo di crescita, con il desiderio di offrire a ciascuno ascolto, cura e strumenti per imparare. La ricordiamo per la determinazione e l’umiltà con cui ha sempre portato avanti le sue scelte di formazione. Anche a nome del personale docente e amministrativo del Dipartimento, esprimo il più profondo e sentito cordoglio ai suoi familiari, agli amici, agli studenti e alle studentesse che hanno condiviso il suo percorso di vita e di formazione“.