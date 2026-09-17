Serena Brancale fa ballare Vieste e aiuta i soccorsi ad una spettatrice

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Domenica 13 settembre la Piazza di Marina Piccola di Vieste ha ospitato una delle tappe del Sacro Tour di Serena Brancale, nell’ambito del programma della Vieste in Love. Folla gremita e numerosa, in un periodo considerato di bassa stagione: un segnale preciso per chi lavora alla costruzione di Vieste come destinazione turistica capace di andare oltre i confini dell’estate come concepita tradizionalmente.

Il concerto di Serena Brancale

Serena Brancale ha dato una prova completa e variegata. La scaletta ha attraversato il repertorio con generosità: le hit che l’hanno portata in cima alle classifiche, come Al Mio Paese, Serenata, Anema e Core, Qui con me, accanto ai pezzi iconici come Baccalà, primo vero tormentone della sua carriera, e ai lavori degli anni precedenti con la forte vena jazz. Cover e rivisitazioni variegate hanno completato un viaggio sonoro che ha tenuto la piazza in movimento dall’inizio alla fine.

Perché questo è il tratto più interessante della cantautrice barese: la capacità di arrivare al grande pubblico senza sacrificare nulla della propria cultura musicale, con una vastità di riferimenti e una padronanza dei generi che pochi artisti del pop italiano contemporaneo possono vantare.

Livello altissimo anche per chi l’ha accompagnata: il beatmaker Dropkick e la cantautrice Alessandra Tumolillo, alla quale è stato concesso spazio anche per la sua musica, insieme a un corpo di ballo scatenato e a una band preziosissima.

Il soccorso ad una fan

A rendere la serata ancora più memorabile, un episodio che ha messo in luce la persona oltre l’artista. A un certo punto del concerto, Serena Brancale si è accorta dal palco che una persona nel pubblico stava accusando un malore: il suo allarme immediato ha allertato i soccorsi e permesso un rapido intervento. La cantante ha interrotto le esibizioni, seguendo lo svolgimento delle operazioni e restando in contatto con la platea, esprimendo vicinanza alla malcapitata.

Solo a emergenza conclusa lo spettacolo è ripreso con ancora più entusiasmo di prima. Un gesto che Vieste ha apprezzato.