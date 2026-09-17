Serena Brancale fa ballare Vieste e aiuta i soccorsi ad una spettatrice
Domenica 13 settembre la Piazza di Marina Piccola di Vieste ha ospitato una delle tappe del Sacro Tour di Serena Brancale, nell’ambito del programma della Vieste in Love. Folla gremita e numerosa, in un periodo considerato di bassa stagione: un segnale preciso per chi lavora alla costruzione di Vieste come destinazione turistica capace di andare oltre i confini dell’estate come concepita tradizionalmente.
Il concerto di Serena Brancale
Serena Brancale ha dato una prova completa e variegata. La scaletta ha attraversato il repertorio con generosità: le hit che l’hanno portata in cima alle classifiche, come Al Mio Paese, Serenata, Anema e Core, Qui con me, accanto ai pezzi iconici come Baccalà, primo vero tormentone della sua carriera, e ai lavori degli anni precedenti con la forte vena jazz. Cover e rivisitazioni variegate hanno completato un viaggio sonoro che ha tenuto la piazza in movimento dall’inizio alla fine.
Perché questo è il tratto più interessante della cantautrice barese: la capacità di arrivare al grande pubblico senza sacrificare nulla della propria cultura musicale, con una vastità di riferimenti e una padronanza dei generi che pochi artisti del pop italiano contemporaneo possono vantare.
Livello altissimo anche per chi l’ha accompagnata: il beatmaker Dropkick e la cantautrice Alessandra Tumolillo, alla quale è stato concesso spazio anche per la sua musica, insieme a un corpo di ballo scatenato e a una band preziosissima.
Il soccorso ad una fan
A rendere la serata ancora più memorabile, un episodio che ha messo in luce la persona oltre l’artista. A un certo punto del concerto, Serena Brancale si è accorta dal palco che una persona nel pubblico stava accusando un malore: il suo allarme immediato ha allertato i soccorsi e permesso un rapido intervento. La cantante ha interrotto le esibizioni, seguendo lo svolgimento delle operazioni e restando in contatto con la platea, esprimendo vicinanza alla malcapitata.
Solo a emergenza conclusa lo spettacolo è ripreso con ancora più entusiasmo di prima. Un gesto che Vieste ha apprezzato.