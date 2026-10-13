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DECRETO OLIVICOLO, L’ALLARME DELL’ASSOCIAZIONE MASTRI OLEARI: “PER

SALVARE L’OLIO ITALIANO SERVONO MISURE FORTI: BLOCCO DELL’IMPORT

EXTRA UE E TUTELA PER IL FRANTOIO ARTIGIANO”



L’Associazione Mastri Oleari denuncia la crisi conclamata e il rischio di blocco totale della filiera all’avvio della

nuova campagna: serbatoi saturi di giacenze, prezzi dell’olio al ribasso che schiacciano il valore delle olive e costi

di raccolta alle stelle sono ormai un dato acclarato.



L’appello al Governo: “Si tuteli l’Olio 100% Italiano con interventi coraggiosi, a partire dal blocco delle

importazioni, e si evitino rigidità burocratiche (DAO e tempi SIAN a soli 3 giorni) che colpiscono la qualità

artigianale”.



Lucera, 12 ottobre 2026 – Riconosciamo e apprezziamo la visione del Governo e del Ministero

dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) finalizzata alla protezione

dell’agricoltura e dell’eccellenza del Made in Italy. Tuttavia, la realtà quotidiana che l’intero comparto

sta affrontando all’inizio di questa nuova campagna olearia non è più una previsione, ma un dato

ormai acclarato di criticità estrema che rischia di paralizzare l’intera filiera.



A lanciare un accorato allarme è l’Associazione Mastri Oleari, che denuncia il concreto blocco totale

della filiera olivicolo-olearia. In una situazione contrassegnata da importanti giacenze di olio ancora

nei serbatoi, si è innescata una spirale devastante: la contrazione dei prezzi dell’olio si riflette

drammaticamente e in modo strutturale sui prezzi delle olive, rendendo l’intera produzione non

remunerativa.



Un corto circuito economico acclarato: a rischio il raccolto e la tenuta della filiera

A fronte di prezzi delle olive inchiodati al ribasso, gli agricoltori e i frantoiani devono far fronte a spese

di raccolta e di gestione sempre più elevate, spinte dai rincari vertiginosi di carburanti, manodopera

e servizi.

“Siamo di fronte a un cortocircuito economico ormai acclarato e non più eludibile” dichiara il Presidente

dell’Associazione Mastri Oleari, Nicola Di Battista. “Con i prezzi dell’olio ai minimi e le olive pagate cifre

irrisorie, i ricavi non coprono nemmeno le spese vive di campagna. A fronte di costi di raccolta sempre più alti, il

rischio reale e tangibile è che molti olivicoltori decidano di non raccogliere affatto, lasciando i frutti sugli alberi.

Tutta la filiera è in crisi conclamata e i frantoi artigiani, anello di congiunzione tra campo e bottiglia, rischiano

di restare letteralmente schiacciati.”



L’Olio Italiano a rischio svalutazione: serve il blocco immediato delle importazioni

La priorità assoluta deve essere la salvaguardia del valore dell’olio extravergine d’oliva nazionale e

della sopravvivenza economica delle imprese che lo producono con maestria.

“Il nostro Olio Extravergine d’Oliva è il simbolo indiscusso dell’eccellenza italiana nel mondo, ma oggi la sua

tenuta economica è seriamente compromessa”, prosegue il Presidente. “Non possiamo permettere che l’olio

italiano resti fermo nelle cisterne mentre il mercato viene inondato da partite di olio estero a basso costo. Per

salvare la filiera e difendere la sovranità alimentare servono decisioni forti e immediate: chiediamo al Governo di

valutare il blocco o la sospensione temporanea delle importazioni di olio extravergine d’oliva dai paesi

extra unione europea, fino a quando le giacenze nazionali non saranno riassorbite e non si sarà restituita dignità

e stabilità economica al nostro Olio 100% Italiano.”



Snellezza burocratica per chi produce eccellenza: la mannaia dei 3 giorni SIAN

In questo quadro di crisi conclamata per l’intero comparto, l’introduzione di ulteriori vincoli

burocratici – come il DAO (Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo) ma, in

particolare, la riduzione dei tempi di registrazione sul portale SIAN ad appena 3 giorni – rischia di

dare il colpo di grazia alla trasformazione artigianale.



“Tracciare l’olio è doveroso e noi siamo i primi custodi della qualità e della trasparenza”, conclude il

Presidente. “Tuttavia, ridurre a soli 3 giorni il termine per le registrazioni al SIAN nel pieno della campagna

di frangitura significa ignorare la realtà del lavoro in frantoio. Durante la molitura, ogni sforzo del mastro oleario

è concentrato sull’estrazione dell’olio perfetto, con tempi tecnici serrati per preservarne profumi e proprietà

organolettiche. Imporre adempimenti digitali così rigidi significa paralizzare l’attività artigianale o esporre le

imprese a sanzioni spropositate, finendo nei fatti per avvantaggiare solo la grande industria dotata di complessi

apparati amministrativi.”

Le richieste urgenti dell’Associazione Mastri Oleari al Governo e alle Regioni:

Snellezza burocratica e no ai 3 giorni SIAN: Non complicare ulteriormente la gestione

burocratica dei frantoi artigiani, ripristinando immediatamente i tempi attuali di registrazione

al SIAN a 6 giorni per evitare di ostacolare e paralizzare i ritmi di molitura durante il picco

della campagna olearia. Blocco temporaneo dell’importazione: Adozione di una misura d’urto straordinaria per il

blocco o la sospensione temporanea dell’importazione di olio extravergine di oliva dai paesi

extra unione europea, fino al completo riassorbimento delle giacenze interne e al ripristino della

stabilità economica dell’Olio EVO 100% Italiano. Valorizzazione del Mastro Oleario e del Frantoio Artigiano: Riconoscimento ufficiale e tutela

della figura del Mastro Oleario come artigiano della qualità, distinguendolo nettamente dai

frantoi industriali attraverso un quadro normativo, burocratico e di sostegno su misura.