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Bonus Trasporti, oltre 22 mila studenti ammessi. Piemontese incontra i giovani del Consiglio regionale: “Il biglietto unico è un obiettivo della Puglia”

Sono 22.106 le domande ammesse e attive per il Bonus Trasporti Studenti della Regione Puglia, oltre 4.100 in più rispetto alle 17.920 registrate nella prima finestra del 25 settembre. Il dato, aggiornato alla chiusura delle domande del 25 ottobre, riguarda 15.064 studenti delle scuole superiori, 6.532 universitari e 510 iscritti ad Accademie, Conservatori e ITS Academy. Per tutti è prevista una riduzione del 50% sul costo degli abbonamenti mensili al trasporto pubblico, nell’ambito di una misura finanziata dalla Regione con 8 milioni di euro.

I numeri sono stati resi noto dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, nel corso dell’incontro di questa mattina in Consiglio regionale con i partecipanti al progetto “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti”, promosso dall’Assemblea regionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia.

Gli studenti, riuniti nella III Commissione consiliare Trasporti e Infrastrutture, presieduta da Donato Ardillo, con Naomi De Vito vicepresidente e Leonardo Schiavone segretario, hanno presentato la proposta di legge per l’istituzione sperimentale del Biglietto Locale Unico (BLU), che punta all’integrazione tariffaria dei servizi, alla mobilità sostenibile, alla tutela del potere d’acquisto delle famiglie e all’innovazione tecnologica del trasporto pubblico locale.

“Abbiamo ascoltato con grande attenzione le proposte e le motivazioni dei ragazzi, che partono dalle difficoltà concrete incontrate ogni giorno per raggiungere scuole e università – ha dichiarato Piemontese –. Il biglietto unico è già tra gli obiettivi del programma di governo regionale. Vogliamo completare il percorso della gara unica del trasporto pubblico locale e avanzare verso un sistema nel quale utilizzare mezzi e operatori diversi sia sempre più semplice, con titoli di viaggio integrati e strumenti digitali accessibili”.

“Il Bonus Trasporti è una risposta immediata al costo degli spostamenti, ma non esaurisce la nostra strategia – ha aggiunto l’assessore che era affiancato dal direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Pompeo Colacicco –: occorre migliorare i collegamenti, coordinare gli orari, semplificare gli acquisti e integrare i servizi. Non chiedere agli studenti di adattare la propria vita alle complicazioni del trasporto pubblico, ma costruire servizi capaci di rispondere alle loro esigenze”.

Piemontese ha richiamato anche le difficoltà che le Regioni italiane stanno affrontando sul finanziamento del trasporto pubblico locale, alla luce della riforma nazionale che dal 2027 sostituisce il Fondo nazionale TPL con un sistema di compartecipazione al gettito IRPEF.

“Per realizzare un trasporto pubblico più moderno e accessibile servono risorse adeguate e criteri di riparto capaci di ridurre i divari territoriali. La perequazione deve essere sia infrastrutturale sia finanziaria: non basta realizzare nuove reti se poi mancano le risorse per far funzionare i servizi, e non basta finanziare i servizi se le infrastrutture continuano a penalizzare intere comunità”, ha detto l’assessore illustrando la dinamica con cui si sostengono i servizi della mobilità, “una leva fondamentale per eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale, e arrivare all’uguaglianza sostanziale delle opportunità per tutti i cittadini che devono raggiungere luoghi di studio, di lavoro, di cura, di cultura o per attività legate al tempo libero”.

L’incontro si inserisce nel percorso di cittadinanza attiva che avvicina gli studenti pugliesi al funzionamento delle istituzioni e alla formazione delle leggi, attraverso l’elaborazione e la discussione di proposte legislative.