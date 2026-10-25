Scontri in campo, sospesa la gara Atletico Gargano-San Severo Calcio della Juniores

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Ieri ci sono stati attimi di forte tensione al duplice fischio della sfida di campionato juniores Atletico Gargano-San Severo. La squadra locale era in vantaggio di due gol ed alla fine del primo tempo si sono verificati gli spiacevoli fatti. Stando alle informazioni fornite dalla società di casa, alla fine dell’alterco fisico, cinque ragazzi si sono dovuti recare al pronto soccorso per ricevere le cure del caso ed uno di loro avrebbe ricevuto una prognosi di cinque giorni. Il giudice di gara, Marco Buonpensiero, ha sospeso la partita apparendo visibilmente scosso. È doveroso ricordare che gli episodi verranno analizzati da chi di competenza affinché si possa appurarne l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità. Inoltre, ambedue le parti, servendosi dei propri canali social, hanno espresso una ferma condanna nei confronti di ogni forma di violenza, spiegando la versione dei fatti.