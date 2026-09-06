Campionati Nazionali Giovanili di Vela in Doppio a Manfredonia, oggi la cerimonia d’apertura

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I Campionati Nazionali Giovanili di Vela in Doppio sono pronti a cominciare: per una settimana, Manfredonia sarà capitale nazionale della vela.

L’evento, organizzato dal circolo sipontino della Gargano Sailing Club, con il supporto della Federazione Italiana Vela (FIV) e svariati partner (tra i quali Puglia 2026 – Regione Europea dello Sport), si prospetta come una delle più grandi manifestazioni sportive nella storia cittadina: circa 225 imbarcazioni e 450 regatanti, senza contare chi ha viaggiato e pernotterà assieme a loro, hanno invaso pacificamente Manfredonia.

Campionati Nazionali Giovanili di Vela in Doppio: la cerimonia d’apertura a Manfredonia

Sebbene svariati giovani abbiano già potuto tastare, con le loro imbarcazioni, le acque del golfo di Manfredonia, l’inizio vero e proprio dei Campionati Nazionali Giovanili di Vela in Doppio sarà questo pomeriggio (domenica 6 settembre) con la cerimonia d’apertura.

L’appuntamento è alle ore 17:15 presso Piazza del Popolo, dalla quale partirà la sfilata che si articolerà lungo Corso Manfredi, via del Porto e Lungomare Nazario Sauro, chiudendo in Largo Diomede dove è stato allestito il FIV Village. Lì ci saranno i saluti conclusivi e gli atleti potranno condividere un momento di gioia prima di affrontarsi nelle acque garganiche.

La manifestazione verrà integralmente seguita da SipoMedia: aggiornamenti quotidiani. Foto: Rita Basta.