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FOGGIA, CARCERE: BLOCCATO UN TENTATIVO DI INTRODURRE CELLULARI

Nuovo importante risultato della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Foggia. Nella giornata di domenica 30 agosto, durante i servizi di controllo e prevenzione, gli operatori hanno individuato movimenti sospetti nelle aree esterne dell’istituto, riuscendo a recuperare diversi involucri contenenti telefoni cellulari e relative batterie, destinati all’introduzione in carcere.

Il CNPP-SPP esprime il proprio plauso al personale intervenuto, che ancora una volta ha dimostrato professionalità, prontezza operativa e senso del dovere, nonostante le difficili condizioni in cui quotidianamente è chiamato a lavorare.

Un particolare riconoscimento va al Direttore della Casa Circondariale di Foggia, per l’attenzione costante alle esigenze di sicurezza dell’istituto.

«Quando sicurezza, direzione e professionalità del personale lavorano insieme, i risultati arrivano. Questo è il volto migliore della Polizia Penitenziaria», sottolinea il CNPP-SPP.

Un risultato ancora più significativo se si considera il grave problema del sovraffollamento che interessa l’istituto foggiano, dove il personale è quotidianamente chiamato a garantire ordine e sicurezza in un contesto operativo particolarmente complesso e con risorse spesso insufficienti.

Il CNPP-SPP rinnova pertanto il proprio apprezzamento a tutti i poliziotti penitenziari della Casa Circondariale di Foggia, che, nonostante il sovraffollamento e le numerose criticità del sistema penitenziario, continuano a garantire con sacrificio, professionalità e senso dello Stato la sicurezza dell’istituto e della collettività.