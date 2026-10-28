Atletico Gargano, Sollitto: “La salvezza è la nostra priorità ma le soddisfazioni non fanno mai male”

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Dopo la sconfitta fuori casa contro il Real Putignano (2-0), mister Francesco Sollitto ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la gara ed il progetto generale.

Mister Francesco Sollitto: “Al momento abbiamo raccolto dati positivi sul nostro percorso, in rosa ci sono ragazzi garganici e vista la mancanza di un portiere locale, abbiamo dovuto includere un ragazzo barlettano. La nostra squadra rappresenta il territorio, la Promozione non è un campionato facile e quando arrivano le soddisfazioni, come i quarti di coppa, è sempre piacevole. Il nostro progetto? Togliere i ragazzi da altre distrazioni in un territorio che offre poco ai giovani. La sfida di domenica, contro il Real Putignano, all’inizio si è presentata equilibrata, poi ci sono stati alcuni errori individuali e gli avversari hanno raggiunto il vantaggio. Ci sono stati anche due episodi dubbi, un gol annullato per presunto fuori gioco ed un rigore non concessoci. In ogni caso, bisogna andare avanti, domenica a Vieste verrà l’A.S.D. San Marco, anche loro reduci di una sconfitta…”.