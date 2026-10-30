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Incidente in elicottero in Bosnia: il cordoglio del presidente Decaro per la scomparsa della sergente Laura Procacci e dei colleghi caduti

“Esprimo, a nome mio e dell’intera Giunta regionale, il più profondo cordoglio per il tragico incidente aereo avvenuto nei cieli della Bosnia, che ha spezzato la vita di servitori dello Stato e volontari impegnati per la pace e la sicurezza internazionale. Tra loro Laura Procacci, originaria di Andria, sergente soccorritrice del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa.

Laura Procacci è stata volontaria della Misericordia di Canosa dal 2019 al 2022. Trasferitasi successivamente a Roma per motivi di studio, ha intrapreso la carriera nel Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, fino a ricoprire il grado di sergente. Una giovane pugliese caduta mentre svolgeva il proprio dovere, animata da un profondo spirito di servizio e dedizione verso il prossimo.

A lei, a tutte le vittime di questa tragedia e alle loro famiglie va il più sentito cordoglio, l’affetto e la vicinanza dell’intera comunità pugliese.

Ai colleghi rimasti feriti nell’incidente rivolgo un pensiero di vicinanza e confido in una pronta e completa guarigione”.

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, appresa la notizia del drammatico incidente in elicottero in Bosnia.