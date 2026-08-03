Addio ad Agostino Superbo, morto l’arcivescovo emerito di Potenza

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Deceduto all’età di 86 anni monsignor Agostino Superbo, arcivescovo emerito di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo ecclesiale, dalla Basilicata alla Puglia fino alla Campania, territori nei quali ha esercitato il suo ministero episcopale. Il presule ha lasciato questa vita terrena ad Andria, sua diocesi d’origine. In questo articolo ricordiamo brevemente un uomo che ha dedicato la sua intera vita alla Chiesa e al servizio delle comunità affidategli.

Da Sessa Aurunca a Potenza: il lungo ministero episcopale di mons. Superbo

Nato a Minervino Murge il 7 febbraio 1940, Agostino Superbo ebbe l’ordine sacerdotale il 29 giugno 1963 presso la diocesi di Andria. Dopo aver ricoperto diversi incarichi pastorali e formativi, nel 1991 San Giovanni Paolo II lo nominò vescovo di Sessa Aurunca, diocesi che guidò fino al 1994. Durante il suo episcopato in terra campana si distinse per il suo stile sobrio e vicino ai fedeli, lasciando un ricordo ancora vivo nella comunità sessana, che in queste ore ha espresso il proprio cordoglio attraverso le istituzioni civili e religiose.

Nel novembre 1994 fu trasferito alla diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Due anni più tardi venne nominato Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana, incarico che ricoprì fino al 2001, mettendo la propria esperienza pastorale al servizio dell’associazione dei laici cattolici.

Il 9 gennaio 2001 Giovanni Paolo II lo chiamò alla guida dell’arcidiocesi metropolitana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, dove rimase fino al 2015, anno in cui papa Francesco accolse la sua rinuncia per raggiunti limiti di età.

Il suo episcopato a Potenza fu segnato anche dal difficile caso Elisa Claps. Il ritrovamento del corpo della giovane nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità nel 2010 aprì una delle pagine più dolorose della storia recente della diocesi, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e della magistratura sul comportamento delle istituzioni ecclesiastiche dell’epoca.

Con la morte di mons. Agostino Superbo scompare una figura che ha attraversato oltre mezzo secolo di storia della Chiesa italiana, guidando diocesi importanti in Campania, Puglia e Basilicata. Nelle prossime ore saranno celebrati i funerali nella sua Minervino Murge, dove familiari, fedeli e autorità religiose gli rivolgeranno l’ultimo saluto.

FONTI:

BDC

Lasiritide.it

Paesenews.it

Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva

Vatican Press