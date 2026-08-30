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Miss Italia, Mariachiara Sfregola è Miss Puglia 2026

Assegnati gli ultimi titoli nella finalissima regionale di Sammichele di Bari, madrina Francesca Tocca

Serata di verdetti quella vissuta ieri, 29 agosto, in Piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari, uno tra “I Borghi più belli d’Italia”, capace di attrarre tanti visitatori con il suo Carnevale storico, con il ricco cartellone estivo e per la sua inimitabile zampina che appena due mesi fa ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di marchio IGP dalla Commissione Europea.

Nella finalissima regionale di Miss Italia, il Sindaco Lorenzo Netti e la presidente di giuria Mariangela Stufano, Miss Puglia 2000, hanno incoronato Miss Puglia 2026 Mariachiara Sfregola, 18enne di Barletta dagli occhi cerulei, neodiplomata e prossima studentessa di Economia e marketing, con il sogno nel cassetto di diventare attrice.

La sua fascia di Miss Miluna, vinta nella finale regionale del 26 luglio a Gioia del Colle, è stata riassegnata per scorrimento della graduatoria a Flavia Minuti, 19enne barista di Bitonto.

Eletta Miss Eleganza Serena Binetti, 18enne di Conversano, studentessa di un istituto ad indirizzo economico-sociale.

La direzione nazionale del concorso di Patrizia Mirigliani, esaminando tutti i video realizzati dalle concorrenti, ha nominato Miss Social la stessa Mariachiara Sfregola, vincitrice quindi di due fasce, e Miss Chef Olio Dante Chantal Kassi, 23enne di San Pancrazio Salentino, studentessa di Biotecnologie industriali del biofarmaco, nutraceutici e cosmetici.

Parteciperà invece alle finali regionali del prossimo anno Alessia Casaburi, 17enne di Giovinazzo, premiata come Miss Mascotte.

La finalissima di Miss Puglia, atto finale del tour regionale, è stata organizzata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Sammichele di Bari.

Madrina della serata è stata la bellissima Francesca Tocca, ballerina e insegnante di ballo, giudice nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, protagonista della coreografia di “Per sempre sì” all”Eurovision Song Contest 2026, che ha condotto, ballato e scherzato con l’attore e presentatore ufficiale Christian Binetti, in onda su Antenna Sud con la trasmissione dedicata al concorso.

Lo show è stato arricchito dalla comicità di Brando Rossi, attore dalla lunga esperienza teatrale, storico componente del “Mudù”, con all’attivo anche la partecipazione a produzioni cinematografiche e televisive, dalla calda voce della cantante Elena Cappiello e dai passi di danza del giovane talento Aurora Petrarolo.

L’hair style delle concorrenti è stato curato da Cristian ColadonatoParrucchieri di Mottola e Beauty Line di Guerra Annarita di Adelfia per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeautyprofessionale.

Si ringrazia: Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Atelier Miss and Lady by Giulio Lovero, Hotel & Residence Riva del Sole.

Esclusivista Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi srl