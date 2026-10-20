Atletico Gargano: parla Domenico Lucatelli, il capitano cresciuto al “Riccardo Spina”

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Il giovane difensore centrale (2000), Domenico Lucatelli, è presente nel panorama sportivo viestano da circa 10 anni ed indossa la fascia da capitano da ormai due, si è mostrato disponibile a raccontare la sua esperienza ai microfoni.

Domenico Lucatelli: “Ciò che mi lega a questo team è il senso d’appartenenza, siamo davvero compatti. Peschici e Vieste sono due realtà unite sotto molti punti di vista. Tanti ricordi, alcuni bellissimi, come le tante vittorie ed i momenti passati insieme anche fuori dal campo, alcuni brutti, come la perdita di Rocco Augelli, Pietro Tusiani e Matteo Silvestri, loro sono sempre con noi. Indosso la fascia dall’anno scorso, la scelta è stata presa dai miei compagni di squadra e ciò mi onora tantissimo, soprattutto in occasione di incontri così importanti come quello di giovedì contro il San Severo calcio, (ritorno di Coppa, risultato dell’andata 2-2, ndr) ed in quest’occasione incontrerò il mio vecchio compagno di squadra Pippo Caruso. Spesso militare in queste categorie ti permette di giocare contro i tuoi stessi amici, questo è un bell’aspetto del calcio poiché la rivalità termina nel rettangolo verde, in ogni caso sarà dura ma ce la metteremo tutta. Cosa serve ai giovani sportivi? Strutture adeguate ed un settore giovanile che funga da buon filtro per le prime squadre. Ringrazio tutta la gente che ci sostiene, la società in primo luogo”.