Regione Puglia: agevolazioni per studenti pendolari
Regione Puglia: agevolazioni per studenti pendolari
L’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Manfredonia (FG), informa che la Regione Puglia ha attivato, per l’anno scolastico e accademico 2026/2027, un’agevolazione destinata alle studentesse e agli studenti pendolari.
Il beneficio consiste in uno sconto del 50% sull’abbonamento mensile ai servizi di trasporto pubblico interurbano, da ottobre 2026 a maggio 2027.
Possono richiederlo le studentesse e gli studenti:
- residenti in Puglia;
- iscritti a scuole secondarie di secondo grado, ITS Academy, università o istituzioni AFAM pugliesi;
- con ISEE o ISEEU non superiore a 13.000 euro, elevato a 15.748,78 euro per le famiglie con tre o più figli.
Scadenze:
- domande presentate entro le ore 12:00 del 25 settembre 2026: agevolazione a partire da Ottobre;
- domande presentate successivamente, entro le ore 12:00 del 25 ottobre 2026: agevolazione a partire da Novembre.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente online, accedendo con SPID, CIE o CNS. Al momento della presentazione deve essere già disponibile nella banca dati INPS un’attestazione ISEE/ISEEU valida.
Non si tratta di un click day: l’ordine di presentazione delle domande non costituisce criterio di priorità.
Informazioni, avviso e domanda:
https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/studenti-pendolari
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Ulteriori informazioni
https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/studenti-pendolari