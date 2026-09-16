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Regione Puglia: agevolazioni per studenti pendolari

L’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Manfredonia (FG), informa che la Regione Puglia ha attivato, per l’anno scolastico e accademico 2026/2027, un’agevolazione destinata alle studentesse e agli studenti pendolari.

Il beneficio consiste in uno sconto del 50% sull’abbonamento mensile ai servizi di trasporto pubblico interurbano, da ottobre 2026 a maggio 2027.

Possono richiederlo le studentesse e gli studenti:

residenti in Puglia;

iscritti a scuole secondarie di secondo grado, ITS Academy, università o istituzioni AFAM pugliesi;

con ISEE o ISEEU non superiore a 13.000 euro, elevato a 15.748,78 euro per le famiglie con tre o più figli.

Scadenze:

domande presentate entro le ore 12:00 del 25 settembre 2026 : agevolazione a partire da Ottobre ;

: ; domande presentate successivamente, entro le ore 12:00 del 25 ottobre 2026: agevolazione a partire da Novembre.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente online, accedendo con SPID, CIE o CNS. Al momento della presentazione deve essere già disponibile nella banca dati INPS un’attestazione ISEE/ISEEU valida.

Non si tratta di un click day: l’ordine di presentazione delle domande non costituisce criterio di priorità.

Informazioni, avviso e domanda:

https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/studenti-pendolari

#ComuneDiManfredonia #PoliticheEducative #DirittoAlloStudio #StudentiPendolari

Ulteriori informazioni

https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/studenti-pendolari