Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Primi passi in avanti sulla crisi dell’olio, continuiamo interlocuzione con Governo e Regioni”. Orgoglio Olivicolo sugli sviluppi delle ultime ore

“Dopo l’incontro di Bitonto con il sottosegretario La Pietra e, nelle ultime ore, le precise prese di posizione del ministro Lollobrigida, fanno segnare un primo e importante passo in avanti rispetto al percorso che dovrà portare a nuove azioni per affrontare la crisi del settore olivicolo oleario. Ne prendiamo atto con rinnovata fiducia nell’impegno del governo per il rilancio di un settore fondamentale e strategico. Allo stesso modo, l’azione dell’assessore regionale Paolicelli, della Regione Puglia e degli altri enti regionali promette di andare nella stessa direzione. Orgoglio olivicolo continuerà l’interlocuzione aperta con il governo nazionale e con quello regionale, auspicando il proseguimento di un percorso condiviso e concertato”.

È Francesco Losito, portavoce del comitato nazionale Orgoglio Olivicolo, a spiegare come, nelle ultime ore, il piano governativo per affrontare la crisi del settore olivicolo-oleario sia in via di definizione con ulteriori misure rispetto a quelle già annunciate.

“Con l’apertura della campagna olivicolo-olearia c’è bisogno di restituire fiducia e un minimo di certezze a un comparto stremato, che è sotto pressione da mesi, con olivicoltori e frantoiani sempre più in difficoltà”, conclude Losito. “Per questo motivo, confidando nell’azione di regioni e governo, tutta la base della filiera olivicolo-olearia si aspetta risposte celeri e concrete”.