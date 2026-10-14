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Nuovi finanziamenti alle imprese con il Minibond Puglia

L’Assessore Regionale Di Sciascio in Confindustria Foggia: «Misure specifiche per i

territori». Salatto: «Riaprire anche i fondi sui PIA». Di Carlo (Camera di commercio):

«85mila imprese foggiane, siamo un tessuto vivo»

Confindustria Foggia è stata la quarta tappa del road-show di Puglia Moltiplica, il

programma regionale che promuove gli investimenti e la crescita delle imprese. Un

incontro molto partecipato quello riservato al lancio di un nuovo programma di

Minibond, sala Fantini gremita in ogni ordine di posti. All’incontro, presente il

Presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto, è intervenuto anche il Presidente

della Camera di Commercio, Giuseppe Di Carlo: «Una grande occasione per

migliorare il tessuto imprenditoriale della nostra provincia che fa leva su una forza

economica di 85mila imprese».



Ventuno le aziende pugliesi che finora hanno presentato domanda di finanziamento

per 131 milioni di euro con il Minibond Puglia, ma potenziale ancora alto poiché la

dotazione da 80 milioni di euro può attivare fino a 320 milioni di euro di

finanziamenti per piccole e medie imprese e small MidCap.

L’Assessore alle Attività produttive, Eugenio Di Sciascio, ha pertanto invitato le

imprese foggiane in procinto di nuovi investimenti a farsi avanti: «Il nostro obiettivo

è rendere il sistema imprenditoriale sempre più competitivo e indipendente dalle

risorse pubbliche destinate ad essere ridotte dall’Unione europea nei prossimi anni.

Per questo abbiamo varato la strategia “Puglia Moltiplica”, di cui Minibond è il primo

strumento su sette».



«Si tratta di obbligazioni a medio-lungo termine che si finanzia direttamente sul

mercato dei capitali – sottolinea il Presidente Salatto – ricerca, sviluppo, formazione,

internazionalizzazione, digitalizzazione i settori in cui maggiormente interviene. Uno

strumento che non si sostituisce alla banca, ma ne riduce i costi dell’operazione.

Questo nuovo avviso – ha aggiunto il Presidente di Confindustria Foggia – giunge in

un momento delicato per le imprese del territorio, dopo lo stop a nuove domande

per i bandi PIA e MiniPIA e PIATurismo per l’esaurimento delle risorse. Chiediamo

che quel canale resti aperto non appena saranno tornati tempi migliori».

Salatto ha espresso le sue preoccupazioni anche sull’estensione della Zes unica,

proposta condivisa dal governo. «La Zes unica nazionale avrà solo strumenti

agevolativi di gestione pratiche – ha risposto l’Assessore Di Sciascio – ma condivido i

dubbi: “Non esiste cosa più ingiusta di fare parti uguali tra diseguali”, diceva don

Milani». Di Sciascio ha inoltre annunciato a Foggia l’apertura «del Microcredito

Puglia per piccole e medie imprese e, subito dopo, una misura sul Circolante, sulla

quale vi è una richiesta estremamente forte».



L’Assessore regionale alle Attività produttive ha infine annunciato «l’intenzione da

parte della Regione di differenziare le diversità di aiuto tra singole province», per

favorire territori meno dinamici sul piano imprenditoriale. Sono intervenuti con

relazioni tecniche a beneficio degli imprenditori presenti Candida Bussoli, Presidente

di Puglia Sviluppo, Andrea Vernaleone, Vicedirettore Generale di Puglia Sviluppo

(“Minibond Puglia: risorse, finalità e ricadute sul territorio”), Danilo Dragone,

Responsabile Private Debt di Sella Investment banking, Giorgio De Donno,

Condirettore Generale e Vice Ceo di Banca Sella SpA, Vincenzo Paolo Carbonara,

Responsabile Finanza per la crescita di Cassa Depositi e Prestiti.