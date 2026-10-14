Nuovi finanziamenti alle imprese con il Minibond Puglia
Nuovi finanziamenti alle imprese con il Minibond Puglia
L’Assessore Regionale Di Sciascio in Confindustria Foggia: «Misure specifiche per i
territori». Salatto: «Riaprire anche i fondi sui PIA». Di Carlo (Camera di commercio):
«85mila imprese foggiane, siamo un tessuto vivo»
Confindustria Foggia è stata la quarta tappa del road-show di Puglia Moltiplica, il
programma regionale che promuove gli investimenti e la crescita delle imprese. Un
incontro molto partecipato quello riservato al lancio di un nuovo programma di
Minibond, sala Fantini gremita in ogni ordine di posti. All’incontro, presente il
Presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto, è intervenuto anche il Presidente
della Camera di Commercio, Giuseppe Di Carlo: «Una grande occasione per
migliorare il tessuto imprenditoriale della nostra provincia che fa leva su una forza
economica di 85mila imprese».
Ventuno le aziende pugliesi che finora hanno presentato domanda di finanziamento
per 131 milioni di euro con il Minibond Puglia, ma potenziale ancora alto poiché la
dotazione da 80 milioni di euro può attivare fino a 320 milioni di euro di
finanziamenti per piccole e medie imprese e small MidCap.
L’Assessore alle Attività produttive, Eugenio Di Sciascio, ha pertanto invitato le
imprese foggiane in procinto di nuovi investimenti a farsi avanti: «Il nostro obiettivo
è rendere il sistema imprenditoriale sempre più competitivo e indipendente dalle
risorse pubbliche destinate ad essere ridotte dall’Unione europea nei prossimi anni.
Per questo abbiamo varato la strategia “Puglia Moltiplica”, di cui Minibond è il primo
strumento su sette».
«Si tratta di obbligazioni a medio-lungo termine che si finanzia direttamente sul
mercato dei capitali – sottolinea il Presidente Salatto – ricerca, sviluppo, formazione,
internazionalizzazione, digitalizzazione i settori in cui maggiormente interviene. Uno
strumento che non si sostituisce alla banca, ma ne riduce i costi dell’operazione.
Questo nuovo avviso – ha aggiunto il Presidente di Confindustria Foggia – giunge in
un momento delicato per le imprese del territorio, dopo lo stop a nuove domande
per i bandi PIA e MiniPIA e PIATurismo per l’esaurimento delle risorse. Chiediamo
che quel canale resti aperto non appena saranno tornati tempi migliori».
Salatto ha espresso le sue preoccupazioni anche sull’estensione della Zes unica,
proposta condivisa dal governo. «La Zes unica nazionale avrà solo strumenti
agevolativi di gestione pratiche – ha risposto l’Assessore Di Sciascio – ma condivido i
dubbi: “Non esiste cosa più ingiusta di fare parti uguali tra diseguali”, diceva don
Milani». Di Sciascio ha inoltre annunciato a Foggia l’apertura «del Microcredito
Puglia per piccole e medie imprese e, subito dopo, una misura sul Circolante, sulla
quale vi è una richiesta estremamente forte».
L’Assessore regionale alle Attività produttive ha infine annunciato «l’intenzione da
parte della Regione di differenziare le diversità di aiuto tra singole province», per
favorire territori meno dinamici sul piano imprenditoriale. Sono intervenuti con
relazioni tecniche a beneficio degli imprenditori presenti Candida Bussoli, Presidente
di Puglia Sviluppo, Andrea Vernaleone, Vicedirettore Generale di Puglia Sviluppo
(“Minibond Puglia: risorse, finalità e ricadute sul territorio”), Danilo Dragone,
Responsabile Private Debt di Sella Investment banking, Giorgio De Donno,
Condirettore Generale e Vice Ceo di Banca Sella SpA, Vincenzo Paolo Carbonara,
Responsabile Finanza per la crescita di Cassa Depositi e Prestiti.