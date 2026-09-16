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Crisi dell’olio, Orgoglio Olivicolo rinvia la manifestazione nazionale di Bari: «Il 17 settembre c’è il tavolo interministeriale a Roma e il 18 settembre a Bitonto l’incontro con La Pietra e Paolicelli, poi tireremo le somme. C’è la disponibilità del Governo, ora servono azioni e un piano concreto».

“Sulla durissima crisi del comparto olivicolo oleario, la nostra mobilitazione continua ad essere portata avanti con forza e determinazione. In virtù dei rinnovati impegni assunti dagli assessori regionali e dal governo, per il tramite del sottosegretario La Pietra, Orgoglio Olivicolo ha accolto la richiesta istituzionale di sospendere e rinviare la manifestazione nazionale che avevamo in programma il 19 settembre a Bari, in occasione della Fiera del Levante”. Attraverso una nota stampa, Orgoglio Olivicolo annuncia le decisioni del comitato nazionale che unisce tutti gli attori della filiera alla luce dei nuovi sviluppi sulla crisi.

“Il nostro comitato nazionale si riserva di valutare le decisioni e i provvedimenti che, con ogni probabilità, saranno ufficializzati domani 17 settembre a Roma durante il tavolo interministeriale e che verranno illustrati agli operatori venerdì 18 settembre a Bitonto, in occasione di un incontro già programmato con il sottosegretario La Pietra e l’assessore Paolicelli. Il Comitato Nazionale Orgoglio Olivicolo ribadisce la propria determinazione nel seguire passo dopo passo tutto l’iter che dovrà portare il governo e le regioni a prendere decisioni concrete e ad attivare azioni e provvedimenti strutturali e tempestivi.“La campagna olivicola si avvicina sempre di più. Laddove dovessimo registrare ritardi o tentennamenti, saremmo prontissimi a riconvocare la manifestazione nazionale già nella prossima settimana. Occorrono risposte, azioni, unità d’intenti e visione del futuro. Sono urgentissime delle regole che garantiscano tutti gli operatori seri e onesti che hanno fatto conoscere e apprezzare l’olio italiano nel mondo. Sono necessari provvedimenti che garantiscano la tenuta dell’intera filiera in questa difficilissima fase”.