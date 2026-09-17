Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D girone H quasi senza padroni: a punteggio pieno solo la Virtus Francavilla

Il girone H della Serie D non aveva padroni alla vigilia e non ne, quasi, nemmeno dopo tre giornate.

In testa a punteggio pieno c’è solo la Virtus Francavilla che, prima di ieri, aveva affrontato Palmese e Melfi, non esattamente due corazzate.

La vera sorpresa è l’ottimo Gravina di inizio campionato, che, dopo aver battuto la Fidelis ad Andria, resiste a Torre del Greco: 0-0 contro la Turris. Bene anche la Nocerina che vince in rimonta contro l’Ischia, anche se è da rivedere il pacchetto difensivo degli uomini di Zeman.

Altra sorpresa è il Real Forio che, in casa, ha fatto due vittorie su due, oltre al Martina che dopo la prima giornata, ha fatto bottino pieno.

Indietro le due pugliesi favorite per la vittoria finale: 3 punti per il Brindisi che ha vinto solo lo scontro diretto con l’Andria fermo a quota 1, bloccato anche dal Manfredonia al Degli Ulivi.

Per De Sanzo la trasferta di Santa Maria Capua Vetere è decisiva.