Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Schianto in Bosnia, tra le vittime la pugliese Laura Procacci

Aveva soltanto 24 anni, Laura Procacci. Era di Montegrosso, una piccola frazione di Andria, e studiava Medicina a Roma. Appena lo scorso 28 marzo aveva giurato fedeltà alla Repubblica, diventando una delle prime donne sottufficiali del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

Quella in Bosnia-Erzegovina era la sua prima missione internazionale. Aveva scelto di mettere le proprie capacità, il proprio entusiasmo e il proprio coraggio al servizio degli altri. Un impegno per il quale aveva già ricevuto un riconoscimento nella sua Andria, il premio Ebe.

Pensare a Laura, alla sua giovane età, agli studi, ai progetti e agli affetti che lascia, rende questa tragedia ancora più vicina e dolorosa per tutti noi pugliesi.

Insieme a lei hanno perso la vita il tenente Franco Adriano Zecchillo e i sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi. Quattro persone che avevano scelto di servire il nostro Paese, contribuendo a custodire una pace che non possiamo mai considerare acquisita.

Mi stringo con profonda commozione alla famiglia di Laura, a quelle degli altri tre militari e alle comunità colpite da questa tragedia. Il mio pensiero va anche agli undici feriti, ai quali auguro di tornare presto a casa.

Lo ha scritto su Facebook Raffaele Piemontese