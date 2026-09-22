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Doccia fredda per il Nardò, arrivano due punti di penalizzazione

Il Nardò patteggia il mancato pagamento in tempo di 4 calciatori ed arrivano due punti di penalizzazione nell’attuale classifica di Serie D.

Il Nardò, dunque, passa da cinque a tre punti in classifica, al pari di Francavilla in Sinni e Brindisi.

V. Francavilla 12

Bisceglie 9

Gravina 8

Turris 8

P. Real Normanna 7

Real Forio 7

Nocerina 7

Martina 6

Gladiator 6

Manfredonia 5

Palmese 4

Melfi 4

Ebolitana 4

Nardò (-2) 3

Francavilla in S. 3

Brindisi 3

Ischia 1

F. Andria 1

COMUNICATO UFFICIALE AC NARDÒ

In merito alla penalizzazione dei due punti in classifica ricevuta ritengo doveroso fare chiarezza con la nostra tifoseria e con tutta la città di Nardò. La sanzione riguarda quattro inadempienze , per mancato rispetto delle scadenze, relative ad alcuni nostri ex tesserati.

La società ha provveduto a saldare integralmente tutte le somme dovute, ma con leggero ritardo, non rispettando il tempo utile dei 30 giorni canonici previsti dalla normativa, a far data della comunicazione ufficiale ricevuta.

I tesserati interessati sono stati infatti completamente soddisfatti di quanto loro dovuto.

Nel periodo considerato, il concentrarsi di diverse incombenze amministrative ha comportato una fisiologica dilazione nei tempi tecnici di adempimento degli impegni assunti.

Come Amministratore mi assumo personalmente la responsabilità di quanto successo e chiedo sinceramente scusa alla nostra tifoseria, alla città di Nardò, e, non per ultimo, ai nostri collaboratori, allo staff tecnico e a tutti i calciatori, consapevole che questa situazione coinvolge il loro lavoro e i sacrifici di tutti.

Ribadisco che tutte e quattro le posizioni sono state integralmente saldate e non ci sono ulteriori punti di penalizzazione da scontare. Mi dispiace profondamente per quanto accaduto.

Mi ritengo responsabile, ma dobbiamo guardare avanti e continuare a lavorare per il bene del Nardò.

Alessio Antico

Amministratore Unico AC Nardò.