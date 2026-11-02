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Andria, Vallarella contro l’ex presidente (anche del Manfredonia) Di Benedetto: “Ecco cosa ha fatto”

Un fiume in piena il presidente della Fidelis Andria contro l’ex presidente della sua squadra e del Manfredonia Calcio.

Secondo l’attuale numero uno andriese in questa settimana Di Benedetto avrebbe fatto recapitare alla società un precetto di pagamento con relativo pignoramento del conto.

Lo ha detto in una intervista video rilasciata a TeleSveva

“Sono somme totalmente non dovute” spiega Vallarella a Telesveva “Lui dichiarò, prima di andar via di pagare oltre 200.000 di compensi, cosa che non ha mai fatto. Ha lasciato scoperte fatture di sponsorizzazione, noi facemmo un decreto ingiuntivo per avere almeno la fattura della sponsorizzazione di 127.000 euro. Ma lui, con un colpo di teatro, il giorno prima di cedere la società aveva fatto un saldo e stralcio di quella fattura. Adesso lo perseguiteremo legalmente, nonostante lui dica di voler fallire la Fidelis. Noi, invece, onoriamo tutti i debiti, come abbiamo onorato i debiti che lui ha lasciato”.